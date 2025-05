Juventus, probabile formazione: a Bologna così. Tudor scioglie i dubbi e azzarda: Savona o Cambiaso?

Attacco Juve, McKennie insidia Conceicao

Infine per quanto riguarda il reparto offensivo la certezza è rappresentata da Randal Kolo Muani che partirà sicuramente titolare dopo il forfait di Vlahovic. Il francese è appena tornato al gol nell'ultimo turno contro il Monza e proverà a ripetersi anche al Dall'Ara contro un avversario dalla caratura diversa. Alle spalle dell'ex Psg agirà Nico Gonzalez, in grande ripresa. Dubbi invece per quanto riguarda il sostituto dello squalificato Yildiz, con Tudor che dovrà decidere se dare fiducia a Francisco Conceicao dal primo minuto o se affidarsi (come sembra più probabile) alla duttilità di McKennie che ha le capacità per agire anche in quella posizione. E occhio anche al ritrovato Mbangula...