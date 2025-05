Bologna, non solo Orsolini: la catena che fa paura alla Juventus. E i pericoli da calcio piazzato

La catena che fa paura alla Juve

Detto questo, la Juventus dovrà comunque prestare la massima attenzione in fase difensiva, dato che i padroni di casa hanno diverse armi con le quali poter far male. In primis gli uomini di Tudor avranno la necessità di contenere il gioco per vie esterne del Bologna. In queste zone di campo, Italiano può contare su due elementi come Miranda e Orsolini. Per quanto riguarda lo spagnolo, stiamo parlando di uno dei migliori terzini sinistri del campionato, nonché dell’assist-man per eccellenza della sua squadra: sono già 6 i passaggi forniti dal numero 33 rossoblù che i compagni hanno tramutato in gol. Orsolini è invece il cannoniere del Bologna con 12 marcature personali. In fase di possesso il Bologna lo cerca non soltanto come finalizzatore ma anche in ampiezza, per sfruttarne le qualità nell’uno contro uno.