Tudor sveglia la Juve dall'incubo scontri diretti: il discorso di fuoco

Psv. Empoli. Napoli. Atalanta e Fiorentina. Il passato recente della Juventus infierisce, alla voce “scontri diretti”. E per quanto Tudor decida elegantemente di evitare paragoni, confronti e lezioni dal passato, c'è un tema di carattere enorme riguardo al gruppo bianconero. Quando c'è qualcosa in palio, ecco, fatica a tenersi sul pezzo, forse perché troppo sulle spine. Come un pompiere, il tecnico ha spento quei piccoli incendi inconsciamente appiccati in settimana. Del tipo: in difesa ci sono solo due difensori di ruolo a disposizione? Si fa con quel che c'è, aggiungendo Savona e nel caso abbassando Cambiaso. E ancora: davanti non recupera nessuno, nemmeno Vlahovic sulla sirena? Allora Conceiçao diventa un'arma delicata, magari da tenere al caldo, in attesa che il match di questa sera raggiunga vette d'indecisione. A prescindere, non ha assolutamente avallato alcuna possibilità di scusa, non ha cercato negli alibi la forza da tirare fuori. Non ha fatto, per capirci, alcun riferimento ad underdog o metaforicamente pianto per la sfortuna. Non è il tipo. E non è il caso. Per questo motivo, nel discorso rivelato in conferenza, rivolto all'intero team e al suo staff, è stato di una chiarezza estrema: i problemi si affrontano come le punte avversarie, senza lasciarli passare, cioè fronteggiandoli.