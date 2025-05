Strano, McKennie cambia ruolo. Diffidati Juve: chi col Bologna rischia la Lazio

Kalulu sfida Orsolini

Da capire, tra l’ex Next Gen e Kalulu, chi slitterà a braccetto di sinistra, adattandosi a una posizione meno naturale e trovando in dote come omaggio un cliente scomodo come Orsolini: più probabile, per tutti questi motivi, che sia il francese a “scivolare” di qualche metro, permettendo all’azzurrino di ricoprire la posizione in cui aveva regalato ottime impressioni nella seconda squadra bianconera.

Non sono attese novità, per il resto, con il tandem Locatelli-Thuram in mediana, Cambiaso e Weah sulle corsie e Kolo Muani terminale offensivo. «Vlahovic ha provato, ma non è al 100% e non ce la fa», le parole ieri di Tudor. Che ora spera di ritrovare il serbo almeno a Roma. Insieme ai vari Cambiaso, Savona, Thuram, Weah: tutti diffidati e tutti a rischio “giallo” verso la Lazio.