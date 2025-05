Orsolini, altro che plusvalenza fittizia! Meteora Juve, eroe a Bologna

Orsolini, da scarto a protagonista

Quella Vecchia Signora che dopo averlo prelevato giovanissimo dall’Ascoli per 6 milioni nel gennaio 2017 non ha mai puntato davvero su di lui. Zero presenze ufficiali in maglia bianconera e quel sentirsi in qualche modo scartato che animano ora il desiderio di rivalsa di Orsolini, che punta in un colpo solo a trascinare il Bologna al quarto posto lasciando al tempo stesso la Juve fuori dall’Europa più nobile. La migliore delle vendette sportive possibili. Intanto Napoli e Milan (offerti 18 milioni più il prestito di Okafor a gennaio) l’hanno messo nel mirino e sono pronte a darsi battaglia in estate. Orsolini si appresta a vivere un’estate da uomo-mercato. Alla faccia di chi l’aveva troppo frettolosamente etichettato come una plusvalenza fittizia…