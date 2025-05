McKennie titolare, fuori Conceicao, l'opinione su Kolo Muani: Tudor prepartita

Novanta minuti per giocarsi la Champions League o almeno una grande fetta : la Juventus non può tornare da Bologna senza punti , per dare un segnale alle dirette concorrenti per il quarto posto, dopo le vittorie della Lazio con l'Empoli e della Roma contro la Fiorentina . La lotta è sempre più serrata e gli scontri diretti sono ancora tanti e di certo peseranno per completare il quartetto europeo. L'allenatore della Vecchia Signora, Igor Tudor, nel pre partita ha presentato il match ai microfoni di Dazn.

Tudor presenta Bologna-Juve

"Perché McKennie e non Conceicao dietro la punta? Si fanno le scelte e penso sia la migliore. Ho visto i ragazzi pronti e con grande voglia, pronti a giocare questa gara. Se può essere la partita ideale di Kolo Muani? Sì, ma si gioca in undici. Bologna e Juve hanne entrambe punti di forza e debolezza. Come arriviamo a questa partita? Ci siamo preparati bene, nonostante gli infortuni. Ma undici più cinque ci sono" - ha detto Tudor nel pre partita.

Bologna-Juve, le dichiarazioni di Cambiaso

Anche Cambiaso ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita a Dazn: "Se ci ha parlato Yildiz? Certo, è molto dispiaciuto ed è stata una settimana difficile per lui, ma è un ragazzo di 19 anni ed è un talento incredibile. Come tutti i tifosi lo vogliamo aiutare, vincendo la partita di oggi. Come sto e come giudico questa fase di calo? La seconda parte di stagione non è stata all’altezza, sono il primo a saperlo. Ora mi sento meglio, sono contento di essere tornato a stare bene dal punto di vista fisico".