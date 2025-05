La Juve è una grande squadra? Le riflessioni sulla rosa e l’anno buttato

E adesso per la Juventus si fa dura. Non impossibile, per carità, ma dura. Perché non riuscendo a battere il Bologna, si è messa nella condizione di dover battere la Lazio. Non una prospettiva confortante per una squadra che nelle ultime dieci partite di campionato ne ha vinte solo cinque e tutte soffrendo. La sofferenza, d'altronde, è la cifra di questa squadra che ha perso da tempo serenità e convinzione, vive di estemporanee fiammate nervose. Tudor aveva preparato la partita contro il Bologna in modo coscienzioso e la Juventus è anche scattata in modo convincente, ma ancora una volta ha esaurito troppo in fretta lo slancio iniziale.