Cambiaso salta Lazio-Juve e non solo: altra botta per Tudor, il bollettino non lascia speranze

Mattinata di controlli per Andrea Cambiaso , che si è presentato intorno alle 11 al J Medical per sottoporsi agli esami strumentali dopo l’infortunio muscolare accusato nel match contro il Bologna (terminato con il risultato di 1-1). Il laterale classe 2000 ha avvertito un fastidio evidente alla coscia sinistra durante uno scatto in copertura, che lo ha costretto a fermarsi immediatamente, portando istintivamente la mano alla zona dolorante. La Juventus e Tudor hanno subito provveduto al cambio inserendo Alberto Costa.

Infortunio Cambiaso, le condizioni

Diversi tifosi hanno accolto Cambiaso al suo arrivo e si è soffermato con loro per qualche foto, prima di entrare, con il capo chino e sfiduciato, all'interno della struttura per eseguire tutti i controlli del caso e capire meglio l'entità del problema accusato nel corso del match del Dall'Ara. Una mezzoretta circa, è la tempistica con cui il classe 2000 ha impiegato a fare gli esami al J Medical ed è poi uscito dal centro. Lo staff medico della Juventus ha poi messo nero su bianco il problema del giocatore: "Andrea Cambiaso, in seguito al fastidio muscolare avvertito durante la gara di ieri sera, questa mattina è stato sottoposto presso il J | medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una elongazione del retto femorale della coscia sinistra. Tra circa 7 giorni verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero". Tradotto? Niente Lazio e Udinese e quasi certamente neanche Venezia, campionato finito e arrivederci al Mondiale per Club.