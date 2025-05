Tudor, la decisione sulla conferma alla Juve: Champions chiave e se non si libera Conte...

Tudor verrà riconfermato? La decisione non è una questione banale, perché la scelta dell'allenatore condiziona molte strategie di programmazione della prossima stagione, a partire dal mercato, ma in questo momento la Juventus non ha ancora le idee chiare. Tudor lavora con grande impegno, convinto di potersi giocare le sue carte, la proprietà e la dirigenza osservano e attendono. Finora i risultati non sono stati insoddisfacenti e segnali di miglioramento si sono registrati, soprattutto nell'atteggiamento della squadra, ora un po' più grintosa e determinata. Ma il pareggio di Bologna e la sconfitta di Parma hanno fatto sorgere dei piccoli dubbi sul lavoro del croato.