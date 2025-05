Alleluja Tudor, per fortuna non sei Motta: la Juve ora è senza paura!

Il tecnico croato, infatti, ha ereditato durante l’ultima sosta per gli impegni delle Nazionali una Juventus che aveva completamente perso fiducia in se stessa dopo le pesantissime sconfitte subite con l’ Atalanta all’Allianz (0-4) e a Firenze (3-0). Due sfide in cui lo scollamento tra l’ex allenatore italobrasiliano e la squadra si era manifestato nella maniera più evidente possibile. Non uno straccio di reazione a fronte dei gol subiti. Anzi, la sensazione che Locatelli e compagni non vedessero l’ora di sentire il triplice fischio per veder terminato il supplizio. Che non a caso portò la dirigenza a optare per l’esonero. Decisione che sta pagando e sabato potrebbe ottenere una risposta quasi definitiva.

Sguardi e parole, da cosa si capisce Igor

Perché dopo essere uscita indenne da Bologna, dove ha creato più occasioni da gol dei rossoblù, la Juventus sabato si misurerà in casa della Lazio nel secondo scontro diretto destinato, a questo punto, a poter essere ancora più determinante nella volata per il quarto posto. Il robusto pareggio del Dall’Ara, infatti, ha portato in dote non solo il pareggio che ha impedito alla squadra di Italiano di sorpassare i torinesi, ma anche di incassare un salto di qualità a livello di autostima. Un pieno di fiducia per i torinesi che oggi tornano ad allenarsi dopo la giornata di riposo concessa dall’allenatore per poter iniziare con la giusta carica gli allenamenti destinati a preparare muscoli e testa. E in effetti Tudor, arrivato alla Continassa il 24 marzo quando la maggior parte dei giocatori era impegnata in giro per l’Europa e non solo con le rispettive nazionali, ha saputo incidere sulla resa mentale e fisica. La squadra ha fiducia in se stessa, lo si capisce dagli sguardi e dalle parole dei bianconeri.