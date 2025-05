Prato fiorito Juve: mai tutti i titolari insieme. La verità sullo staff medico

Passino pure i processi per la scarsa risolutezza mostrata dai bianconeri nei vari momenti chiave della stagione - visti i tanti match buttati via da situazione di vantaggio -; per quelle discutibili operazioni di mercato (Douglas e Koop su tutti) considerando i rispettivi impatti con l’universo Juve; o ancora per le scelte in controtendenza con la storia del club, come nel caso della fascia da capitano, passata - prima dell’arrivo di Tudor - sul braccio di sette giocatori diversi… Tutte osservazioni sacrosante, ci mancherebbe. Ma è altrettanto vero che a complicare il cammino della Juventus è stata, ed è tuttora, anche un’inquantificabile dose di mala sorte, come dimostrano gli oltre 33 infortuni registrati dai bianconeri nel corso dell’anno.