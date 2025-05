Come brilla Thuram! Lazio-Juve, arriva una bellissima novità

Thuram, infatti, rappresenta il miglior acquisto di mercato targato Giuntoli , col dt juventino che se l’è accaparrato dal Nizza per 20 milioni più bonus. Col senno del poi: un affarone visto che oggi il classe 2001 ne vale almeno 45-50 . La Vecchia Signora - va detto - lo ritiene incedibile. Intorno a lui andrà rinforzata la squadra per alzare il livello e riportare la Juve a lottare per lo scudetto. Missione possibile con un Thuram così dominante. Neppure il suo idolo Pogba aveva avuto un impatto del genere alla prima stagione in Serie A. Una passione quella di Giuntoli per il figlio d’arte (il papà Lillian ha giocato alla Juve dal 2001 al 2006) che parte da lontano, visto che già due anni fa aveva provato a portarlo al Napoli. Senza successo, dato che all’epoca il Nizza aveva sparato alto sul prezzo (40 milioni), pur di non perderlo.

Tentativi a vuoto

Giuntoli e i suoi collaboratori, però, non hanno mai reciso il cordone ombelicale che li legava a Khephren, per poi piazzare a luglio il blitz vincente, approfittando della volontà di KT di lasciare la Costa Azzurra per sbarcare in un top club: la Juve, appunto. Dall’Italia comunque si erano fatti vivi in tanti per Thuram. Un anno fa di questi tempi, infatti, il Milan (prima di virare su Fofana) aveva sondato il terreno, senza alla fine affondare il colpo. Il Napoli, invece, ci aveva pensato concretamente, così come l’Inter che due anni fa voleva prenderlo. Tutti tentativi andati a vuoto. Idem i sondaggi del Psg. Thuram aveva le idee chiare e voleva ripercorrere le orme di papà. Ora la Juventus se lo gode.