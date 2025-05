Dalla Next Gen alla Juve dei grandi: circola l'ipotesi Mondiale per Club

TORINO - Frastornati e felici, poi immediatamente rimessi sul pezzo. Non c’è tempo per riposare, data la formula, che poi è anche ciò che rende tutto così complicato e così particolare: i playoff hanno bussato e la Juventus Next Gen ha risposto forte. Dopo il pokerissimo al Benevento, domani si ritorna in campo a Crotone (ore 20, su Sky Sport e in diretta streaming su Now, Sky Go e RaiPlay). Un uno-due micidiale, per chilometri da percorrere e per la difficoltà delle singole partite. Per fortuna di Brambilla e dei suoi, c’è un elemento che fa la differenza rispetto agli avversari più attrezzati: è la spensieratezza, l’assenza - sana - di ambizione. Per la Next, ogni gara va meritata e ogni partita può dare forza, esperienza, carattere.