JOFC Day 2025: due giornate indimenticabili per la famiglia bianconera

Un appuntamento ormai atteso e consolidato, che quest’anno ha visto la partecipazione dei presidenti dei JOFC, arrivati da ogni angolo del pianeta per celebrare la stagione 2024/25 e vivere due giornate all’insegna dell’orgoglio bianconero.

A rendere ancora più speciale l’evento sono stati ospiti d’eccezione il Presidente Gianluca Ferrero, lo Juventus Fan Ambassador Sergio Brio e le Legends Andrea Barzagli ed Emanuele Giaccherini, che hanno condiviso sorrisi, racconti e momenti di grande partecipazione con tutti i presenti.

La serata del 3 maggio è stata interamente dedicata alla stagione appena conclusa, con una cena ricca di emozioni, intrattenimento e i tradizionali JOFC Awards. Sono tanti i club che si sono distinti per passione, attività e longevità, ma anche per numero di tifosi iscritti. Per esempio, il pugliese "Leggenda Bianconera a oggi e' il JOFC con il maggior numero di iscritti (5300) mentre va ricordato che la regione con il maggior numero di JOFC (51) e' la Sicilia e quella con il maggior numero di soci (17900) la Lombardia.

Tornando alle premiazioni, Legends, Brio e il Presidente Ferrero hanno preso parte attiva alla serata, consegnando i riconoscimenti e condividendo sorrisi con tutti i presenti. Sono stati premiati questi Official Fan Club: per la categoria “Impatto Sociale“ JOFC Ascea Marina, per “Communication“ JOFC Colombia Bianconera e per la categoria “Sharing is caring“ JOFC Torremaggiore.

La mattina del 4 maggio ha visto riunirsi tutti i presidenti in un’importante occasione di confronto e aggiornamento su temi di interesse per la vita dei Fan Club, alla presenza degli staff Juventus e adidas (presente Luca Lupino, Global Director Football), che hanno illustrato novità, iniziative e progetti futuri per rafforzare ulteriormente il legame tra il Club e la sua straordinaria community globale.

Il JOFC Day 2025 si è confermato un successo sotto ogni punto di vista: un evento che valorizza l’impegno e la passione dei nostri club ufficiali e rafforza ancora di più il senso di appartenenza alla grande famiglia bianconera.

Grazie a tutti i partecipanti: la vostra energia è il cuore pulsante della Juventus nel mondo!