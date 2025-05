Priorità Vlahovic, contatto Hojlund, carta Douglas Luiz: l’attacco Juve da rifondare

Lookman e Retegui le alternative a Hojlund

C’è, poi, da considerare la variabile Vlahovic perché è evidente come la sua cessione sia ormai una priorità dell’estate per evitare di perderlo nella prossima a parametro zero. La Juve, che ha già in buona parte ammortizzato il costo del cartellino, mette in conto 40 milioni di euro con la disponibilità a sconti in sede di trattativa. Cosicché Dusan diventa un giocatore assai interessante per i parametri che si registrano in Premier League. Così come una importante carta da giocare sul tavolo delle trattative è quel Douglas Luiz che ha fallito a Torino ma che continua ad avere molti estimatori in Premier. Le alternative a Hojlund? Ovviamente ora si guarda all’Atalanta dove piacciono tanto Lookman quanto Retegui, due elementi valorizzati (manco a dirlo) dal lavoro di Gasperini. Ma a Bergamo, tranne cataclismi, in Champions ci andranno e non è detto che i giocatori decidano di perdere quella vetrina almeno per la prossima stagione. Così si torna sempre lì: al mini torneo di tre partite il cui sito finale farà tutta la differenza del mondo.