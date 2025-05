Mastantuono, il "Pibe" già vale oro: anche la Juve ha fatto la sua mossa

La valutazione di Mastantuono

Anche stavolta c’è una clausola rescissoria già fissata: servono, infatti, 45 milioni per strappare Mastantuono alla società di Buenos Aires. La sensazione è che a breve l’asta per assicurarselo entrerà nel vivo. Il talento classe 2007 è in scadenza nel 2026, anche se la famiglia del ragazzo non intende fare sgarri nei confronti del club in cui Franco è cresciuto fin da quando aveva 10 anni e che lo ha sempre seguito con attenzione e affetto. Tradotto: la nuova perla del calcio sudamericano non andrà via a parametro zero dalla società di appartenenza. A fare la differenza dunque sarà chi saprà prospettare al Pibe il progetto tecnico più affascinante, insieme alle prospettive economiche maggiori per il ragazzo e il suo entourage. Finora gli agenti Walter e Lucas Tamer, che lo seguono insieme ad Augusto Fernandez (ex centrocampista del River Plate), hanno sempre puntato sulla crescita del futuro top player. Un passo alla volta, proprio per non rischiare di bruciarlo. E adesso hanno solamente l’imbarazzo della scelta su quella che dovrà essere la squadra a dover consacrare il Pibe Mastantuono nel gotha del calcio europeo.