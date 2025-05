Kelly, milioni Juve in Inghilterra. Da Alberto Costa a Veiga: cosa succede

Kelly e Veiga, il riscatto

Su quanto siano da Juventus, lì dietro. E in quanti. A partire da Lloyd Kelly, acquistato a gennaio e oggi infortunato: il riscatto è già innescato, poiché legato al numero minimo di presenze (ne ha 13 in bianconero) e non soltanto alla partecipazione futura a una competizione europea. Pioveranno dunque milioni, da Torino in direzione Inghilterra. E se a Newcastle non vedono l’ora di incassare, a Londra il Chelsea non ha la stessa fretta, semmai ha simile voglia di fare affari: per l’eventuale acquisto di Renato, che resta nei piani, la cifra iniziale è alta e tocca vette impossibili ora per la Juve. Si può lavorare di diplomazia, magari spalmare con un altro prestito, però i Blues sanno benissimo quanto questi sei mesi in Italia abbiano rinvigorito il ragazzo e la sua valutazione. Insomma: c’è da parlare, valutare, capire.