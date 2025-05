Da Gatti a Vlahovic, le condizioni per Lazio-Juve: Tudor cambia ancora

TORINO - E il primo giorno è andato via, scivolato sotto la pioggia della Continassa e tra le raccomandazioni - anche urlate - di Igor Tudor. La Juventus ha inaugurato la settimana della verità: arriverà a Roma con il destino tra le proprie mani, però pure con la pressione di dover portare a casa un risultato positivo per restare aggrappati all’ultimo barlume di luce stagionale. Non centrare il quarto posto sarebbe un epilogo troppo amaro, estremamente negativo. E rimetterebbe tutto e tutti in discussione. Meglio non pensarci, allora. Anche perché di situazioni da risolvere non ne mancano, anzi: ieri Teun Koopmeiners e Dusan Vlahovic hanno proseguito il lavoro individuale e continuano a coltivare dubbi per la sfida dell’Olimpico.