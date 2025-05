Lazio-Juve, arbitra Massa: gli unici due precedenti con lo stesso risultato!

Sta per prendere il via la 36esima giornata di Serie A, dove gli occhi sono puntati sullo snodo europeo Lazio-Juventus. Le due formazioni, quando si è ormai a poche giornate dal termine del campionato, si giocano l'accesso alla prossima Champions League, tentando l'assalto al quarto posto in classifica. Va senza dire che si tratta di una partita molto delicata, affidata all'arbitro Davide Massa. Gli incroci tra i biancocelesti e i bianconeri diretti dal fischietto sorridono particolarmente alla Vecchia Signora.