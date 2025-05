Lazio-Juventus, lo spareggio Champions e il grande dubbio di Tudor

Se è vero, ed è vero, che il calcio è a volte così crudele da alzare il pollice verso il cielo o la terra anche e solo per fili d’erba, pali, traverse e deviazioni involontarie, ecco che la condizione di Alberto Costa si può definire vibrante ... Perché proprio il giovane terzino, acquisto a sorpresa dal Vitoria Guimaraes nel mercato di gennaio, nei minuti finali dell’ultimo match di Bologna ha avuto la palla del 2-1 definitivo quando, a 5 metri dalla linea di porta, mentre stava per tirare di destro ha sentito venire meno il terreno sotto il piede sinistro per una scivolata tanto sfortunata quanto inopportuna come tempismo. E così invece di respirare l’aria profumata del paradiso con annesse camionate di considerazioni positive sul suo ingaggio, eccolo rimandato in basso a inalare lo zolfo dell’inferno. L’infortunio di Cambiaso a metà della ripresa gli aveva spalancato le strade che avrebbero potuto portarlo alla gloria e invece niente. Ancora un boccone amaro da trangugiare aspettando una nuova occasione.

Tudor, prime prove anti Lazio

Che in teoria potrebbe anche non tardare. In realtà soltanto oggi Igor Tudor comincerà a fare alla Continassa le prime prove anti Lazio ma la possibilità che possa toccare al portoghese prendere dal primo minuto il posto di Cambiaso non è così remota. Certo la prima opzione porta al texano McKennie per interpretare un ruolo che non sarebbe certo una novità per l’americano. Ma non è così scontato, per due ragioni. A Tudor non spiace come Costa attacca lo spazio grazie a una propensione a spingere che non a caso lo ha fatto trovare nel cuore dell’area di rigore avversaria negli ultimissimi minuti della partita salvo poi scivolare proprio sul più bello. Ma sarebbe riduttivo limitarsi a quel particolare.