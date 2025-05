"Conte stratosferico, Mancini garanzia, Inzaghi ha tutto per alzare la Champions": Zoff senza filtri

Sì, Lazio-Juve sarà decisiva per la corsa al quarto posto. "Guai a fare calcoli pensando di potersi accontentare del pareggio: in campo bisogna andare sempre per vincere e senza pensare al calendario delle gare successive. Mi aspetto una bella partita, combattuta: chi conquista i tre punti mette una base importante per l’ingresso in Champions". Firmato: Dino Zoff. Una leggenda assoluta del calcio italiano, non solo della Juventus dove comunque ha vissuto gli anni più belli della carriera. Da calciatore in bianconero ha vinto 6 Scudetti, 2 Coppe Italia e 1 Coppa Uefa, mentre con la Nazionale è stato l’unico giocatore italiano a conquistare Mondiale (Spagna 1982) ed Europeo (Italia 1968). Anche da tecnico ha lasciato il segno, conquistando 1 Coppa Italia e 1 Coppa Uefa al timone della Vecchia Signora. Alla Lazio invece ha vestito sia i panni di presidente (dal 1994 al 1998, vincendo una Coppa Italia) sia di allenatore (in tre fasi tra il 1994 e il 2001). Insomma: chi meglio di Super Dino per analizzare le super sfida di sabato all’Olimpico.