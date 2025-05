Vlahovic: "Del Piero? No, ecco il mio preferito. Magari farò il portiere"

Vlahovic: "Tensione pre-partita? Cerco di non pensarci"

L'ex Fiorentina ha poi svelato come affronta le partite: "Ascolto anti tipi, tanti generi. Non so, la musica rap, hip-hop, anche trap. Rito scaramantico? Prima della partita no, forse metto prima il parastinco destro. Credo sia una abitudine, non una scaramanzia. Entrare in campo accompagnati dai bambini è veramente bello. Mi piace vedere i bambini felici quando ci vedono perchè anche noi, come ti ho detto, eravamo al vostro posto e per noi era un sogno diventare calciatori". Invece sui momenti di difficoltà: "Ci sono tante cose che puoi fare, ma la medicina più efficace è fare gol. Gestire la tensione? Non c'è una strategia. Cerco di non pensare, a volte non è facile. Anche i giorni prima, non mi piace mettermi il peso della partita addosso".