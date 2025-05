Hojlund-Douglas Luiz, scambio folle? I perché dell'idea per l'attacco Juve

Il Manchester United ha un problema. La Juventus ha un problema. E i dirigenti stanno pensando di scambiarseli. È una buona idea? Decidetelo voi. Questo è lo scenario. Lo United nell'estate del '23 ha pagato 80 milioni per Rasmus Hojlund, l'attaccante che stava emergendo all'Atalanta (dove, a 20 anni, aveva segnato 10 gol in 34 presenze). A distanza di due anni, Hojlund ha profondamente deluso lo United: 83 presenze 25 gol (16 dei quali nella prima stagione, quest'anno solo 9). Insomma, non un giocatore da 80 milioni. E, oltretutto, quest'anno è finito in fondo alle gerarchie superati perfino da Zirkzee, un altro che non ha esattamente sfondato a Manchester. Quindi, lo United sta cercando un posto dove piazzare il bomber danese.