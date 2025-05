“Juve più serena con Tudor. Motta, quanta confusione. Il prossimo allenatore…”

“Di Motta non discuto il valore assoluto come allenatore, ma il modo in cui ha approcciato a uno dei club più importanti e vincenti al mondo. A certi livelli bisogna sapersi porre per riuscire a entrare in sintonia con l’ambiente. Ho notato, invece, tanta confusione. D’altronde se cambi 7 volte il capitano e sempre formazione significa che non c’è chiarezza”.

Visto che ha puntato sull’1-0 come pronostico, dobbiamo attenderci il risveglio di Castellanos o Vlahovic?

“Il Taty e Vlahovic sono due attaccanti che vanno serviti e innescati continuamente per ottenere il meglio da loro. Rispetto al collega serbo, Castellanos partecipa di più al gioco e in fase di non possesso; mentre Dusan è un terminale offensivo vero e proprio. Se a Vlahovic non gli dai la possibilità di battere a rete, farà sempre fatica. È una punta che ha bisogno di tanti rifornimenti tra cross e palloni invitanti in aerea. Solo così può dare un apporto importante, ma mi sembra che la Juve anche quest’anno faccia fatica a fare gioco e a creare occasioni da gol”.