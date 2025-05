Lazio-Juve, la probabile formazione di Tudor: confermato il 3-5-2

Juve, le ultime di formazione

Dunque resta in cantina il 3-4-2-1 delle prime cinque partite “made in Igor” per lasciar spazio a un più granitico 3-5-2. Dove in avanti giocano Kolo Muani e Nico Gonzalez, il trittico difensivo Kalulu-Veiga-Savona e quindi il centrocampo a cinque con la coppia di centrali McKennie-Thuram, Locatelli in posizione arretrata e Weah e Costa sulle fasce. Già, con l’assenza di Cambiaso, infortunatosi proprio al Dall’Ara, dove ha rimediato una elongazione muscolare che rischia di farlo star fuori sino a prima dell’ultima di campionato a Venezia, sono schizzate in alto le azioni di Costa titolare. Il portoghese contro i rossoblù ha visto negata la gioia del gol con una scivolata a cinque metri dalla porta mentre stava per calciare a colpo sicuro e medita vendetta. Dunque, per questo match, Juventus compatta più che mai, puntando sul McKennie double face che in questo ruolo bifronte offre quantità e qualità: attacca e aggredisce il portatore di palla avversaria quando si tratta di difendere, e attacca lo spazio con o senza palla quando bisogna provare a far male. A Bologna è stato uno dei migliori, guadagnandosi la conferma per domani.