Juve, i convocati contro la Lazio: Tudor respira in difesa, la scelta su Vlahovic

TORINO - "Nuovo impegno in trasferta per la Juventus, il penultimo della stagione 2024/2025". Inizia così la nota pubblicata dal club torinese sul proprio sito ufficiale per mezzo della quale annuncia che "domani, sabato 10 maggio 2025, alle ore 18:00 i bianconeri affronteranno nella Capitale la Lazio e il match sarà valido per la trentaseiesima giornata di Serie A". Dopodiché, nel comunicato viene svelata "la lista dei giocatori a disposizione di Igor Tudor per la sfida contro la formazione biancoceleste". Le novità più importanti riguarda Federico Gatti, che torna tra i convocati dopo quasi un mese e mezzo, e Dusan Vlahovic, in dubbio fino all'ultimo. Out, oltre ai lungodegenti Bremer, Cabal e Milik, anche Kelly, Cambiaso, Koopmeiners e Yildiz. Di seguito l'elenco completo.