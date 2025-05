Juve, la probabile formazione contro la Lazio: tra chance e scelte obbligate

Mai come ora la filosofia della Juve del "vincere è l'unica cosa che conta" vale di più. I bianconeri dopo il pareggio contro il Bologna ora contro la Lazio non posso commettere passi falsi per rimanere al quarto posto e difendere il pass per la Champions League. La gara contro i biancocelesti sarà un vero e proprio crocevia, visto che ci saranno diversi scontri diretti in questa giornata: Bologna-Milan e Atalanta-Roma. Tudor (qui la conferenza stampa) deve fare di necessità virtù: non può contare su Kelly, Cambiaso e Koopmeiners, oltre i lungodegenti, ma in panchina avrà Vlahovic e Gatti. Sarà ovviamente assente Yildiz per squalifica.