Approccio Juve top, ma poi...: perché la strana statistica è un rischio

La carestia del 2° tempo

E la statistica è impressionante: nessuno dei gol segnati dalla Juventus di Tudor è stato realizzato nel secondo tempo. E la Lazio, avversaria, di domenica è particolarmente forte... sì, proprio nel secondo tempo. I biancocelesti, infatti, hanno siglato la maggior parte dei gol nella ripresa. Tudor ha pensato a qualcosa per contrastare questo trend nella partita dell'Olimpico? A quanto pare sì, non potendo incidere sulla tenuta atletica in così poco tempo, potrebbe suggerire una partenza meno dispendiosa di energie e distribuire meglio le sostituzioni. Certo con otto assenze è difficile far ruotare i giocatori, ma Vlahovic e Gatti potrebbero essere due armi in più.