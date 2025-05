Casting Giuntoli: ecco le novità in regia! Juve, uno l'hai già incontrato

Douglas Luiz, mistero Juve

Telefonate, incontri, blitz di persona per visionare giocatori che hanno fatto alzare il sopracciglio ce ne sono stati e ce ne saranno ancora prima della partita in laguna. Alla luce dell’attuale gruppo a disposizione, saranno soprattutto due i reparti nei quali il rimpasto sarà decisamente più corposo: l’attacco e il centrocampo. Bene, per quanto riguarda proprio la metàcampo pare ormai scontato che non siano lontani i titoli di coda per la storia d’amore mai sbocciata con Douglas Luiz. Oggettivamente un mistero il perché il brasiliano non sia mai riuscito a farsi notare per quei livelli che in Premier League gli avevano consentito di essere apprezzato come la miglior mezzala del campionato inglese con la maglia dell’Aston Villa. Sta di fatto che di estimatori Oltremanica ne sono rimasti e per lui probabilmente l’affondo più preciso arriverà dal Nottingham Forest.