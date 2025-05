Rovella-Guendouzi, guai se hanno spazi: le mosse di Tudor e la chiave tattica

Dia double face

Davanti sono a disposizione Boulaye Dia e Valentín Castellanos. L’ex attaccante della Salernitana resta un centravanti abile ad attaccare la profondità ma quest’anno si è adattato bene al ruolo di trequartista, un numero 10 che la Lazio può sfruttare per raccogliere le sponde di Castellanos così come servire direttamente per scompaginare centralmente il blocco difensivo avversario. Per quanto riguarda invece il Taty, l’argentino è il cannoniere della formazione biancoceleste con 10 gol segnati. A livello difensivo come si vede la Juve avrà da preoccuparsi sia delle corsie laterali che dei giocatori che graviteranno in quelle centrali. Per questo motivo sarà necessario che i bianconeri ricevano risposte positive dai componenti di un reparto, quello arretrato, dove oggi il solo Pierre Kalulu è stato sempre all’altezza della situazione. A questo si aggiunga il fatto che gli ospiti dovranno necessariamente alzare il livello delle prestazioni individuali e collettive in fase offensiva. Nelle ultime uscite infatti troppo spesso i ragazzi di Tudor hanno fatto fatica a creare. Basti pensare che, nelle scorse cinque partite di campionato, in base ai dati raccolti da Fbref la Juventus non è mai andata sopra gli 1.5 expected goals (xG) prodotti (contro il Lecce). Troppo poco per una formazione che ambisce al quarto posto e per un undici che, contro la Lazio, non potrà accontentarsi del pareggio se vuole restare certa di essere padrona del proprio destino.