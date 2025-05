Come cambia la Juve lontana da casa: i numeri e il grande timore

L’emergenza è alle spalle? Più o meno. Perché la Juventus di Roma , quella che questa sera affronterà la Lazio , sarà comunque con una formazione rimaneggiata, rivisitata, allestita in qualche maniera a secondo delle esigenze e delle condizioni. Intanto, però, recuperare Dusan Vlahovic e Federico Gatti fa morale. Dà opzioni. L’attaccante serbo si è allenato più volte in gruppo e può essere importante per uno spezzone di gara, mentre il centrale ha voluto a tutti i costi rientrare tra i convocati nonostante in settimana le sensazioni non siano state sempre positive.

Rientri pesanti

Ieri, sui social, Gatti aveva spoilerato dopo le prime certezze: “Back”, ha scritto. Che tradotto è “tornare”, intendendolo più come un sentimento e meno come un’informazione di servizio. Tant’è: ricevuto l’okay di staff tecnico e medico dopo l’ultimo allenamento a Torino, ha potuto accomunare il tutto, andandosi a prendere una panchina attesa da oltre un mese. Dalla panchina inizierà pure Francisco Conceiçao - mai titolare con Tudor, nemmeno nelle grandi difficoltà numeriche dell’attacco - e con il portoghese, a guardarla dall’inizio, ci sarà inoltre Douglas Luiz. La corsa a un posto dal 1’ l’ha vinta infatti Alberto Costa, reduce da questi giorni di discussioni per l’occasione clamorosa sprecata al Dall’Ara. Sarebbe stata gloria, se fosse stato gol. E invece ha dovuto digerire e rialzarsi, correre più forte. Nessuno gliene ha fatto una colpa, naturalmente. Anzi: la risposta ricevuta da mister Tudor in questi giorni è stata la benzina per mettere in moto la candidatura da titolare. L’assist perfetto è arrivato tuttavia dalla percezione dello stesso allenatore della sfida di Bologna di una settimana fa: nella pancia dello stadio c’erano stati subito gli apprezzamenti per lo spirito con cui la squadra aveva interpretato il match.