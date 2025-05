L'altarino Juve al posto di una statua della Madonna! "Champions? Un miracolo..."

Ha dell'incredibile quanto successo nell'ultima puntata di Propaganda Live, in onda su La7. La trasmissione ha infatti seguito il cardinale francese Jean-Marc Aveline , tra i candidati papabili prima dell'elezione di Robert Francis Prevost , durante una sua visita ad una parrocchia nel quartiere Monti a Roma . Proprio qui è stata scoperta la passione per la Juventus , con addirittura un altarino dedicato al club bianconero.

Roma, spunta un'altare per la Juve

L'altarino presente nel cortile della parrocchia è composto da un grande simbolo della Juventus accompagnato da una sciarpa che recita l'iconico motto "Fino alla Fine". In più è presente una targa con scritto: "Monti il primo rione saluta la Juventus campione". Un'immagine che ha attirato decisamente l'attenzione e che il parrocco Don Francesco ha spiegato così: “Qui c’era una bruttissima statua della Madonna, la prima cosa che ho fatto quando sono arrivato è stata toglierla tanto qui siamo pieni di Madonne. È la nostra signora regina dei campionati. Siamo a Roma? Proprio per questo, eleviamo il livello, diciamolo in diretta mondiale. Finché io sono il parroco questa cosa rimane qua". Spazio poi ad un commento sul momento dei bianconeri: "Obiettivo Champions? Ci vuole un miracolo. Perché tifo Juve? Noi eleviamo a livello universale la fede nel calcio. Poi noi siamo la squadra degli operai della Fiat, la squadra degli umili. Qui facciamo la foto ricordo per le comunioni e le cresime”.

