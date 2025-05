Juventus Live: con la Lazio per la Champions. Risultato in diretta

Allo stadio Olimpico si accendono le luci per una sfida che può cambiare il destino di una stagione: Lazio-Juventus stavolta pesa come non mai. Per i bianconeri si tratta del bivio decisivo: centrare la qualificazione in Champions League significa salvaguardare progetti, investimenti e futuro tecnico, mentre un fallimento potrebbe stravolgere l’intero assetto. Ma i biancocelesti, davanti a oltre 50.000 tifosi - un colpo d’occhio che mancava da tempo - non vuole più tradire le attese e prendersi le sue rivincite. Dopo una sola vittoria nelle ultime dieci gare casalinghe, serve una reazione concreta. A infiammare ulteriormente l’atmosfera c’è il ritorno di Igor Tudor a Roma, di cui ha parlato anche in conferenza, poche mesi fa ulla panchina della Lazio. In palio ci sono punti pesanti, motivazioni forti e un futuro tutto da scrivere.