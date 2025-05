Thuram, non ci sono più aggettivi: tre partite per superare Pjanic

“Formidable, chic, imparable...”. Ci perdonino i non francofoni, ma purtroppo la nostra lingua ha esaurito da tempo gli aggettivi per Khéphren Thuram. Certo, non si può dire che le aspettative nei suoi confronti fossero basse, dal momento che sulle spalle porta il cognome di una delle più grandi leggende della storia della Juventus. Ma alzi la mano chi si aspettava un impatto simile con l’universo bianconero. L’ex Nizza, dopo qualche mese di plausibile “rodaggio”, è diventato a tutti gli effetti una delle colonne portanti della Juventus. Per distacco, l’operazione estiva - in termini di costi/benefici - più azzeccata dell’entourage di Giuntoli.