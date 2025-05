Champions e quarto posto: Juve, la Roma può beffarti in 3 modi diversi

La sconfitta del Bologna con il Milan, prima, e il pareggio tra Lazio e Juventus, poi, hanno contribuito a rendere ancor più incerta la battaglia per il quarto posto , l'ultimo che dà il diritto di partecipare alla prossima edizione del super girone di Champions League. Dando per scontate le prime tre posizioni, occupate da Napoli, Inter e Atalanta, la situazione recita: Juventus e Lazio ex aequo a 64, Roma 63 con una partita in meno (a Bergamo contro la Dea), Bologna 62 e, potenzialmente, Milan 60.

La rimonta della Roma

Per i tifosi della Juventus è impossibile non notare come soltanto pochi mesi fa, intorno a Natale per capirci, la Roma era distante 18 punti dagli uomini, allora, ancora allenati da Thiago Motta: i primi pareggi non rendevano fiduciosi in ottica successo finale, ma l'imminente debacle, tra Supercoppa, Champions, Coppa Italia e le disfatte con Atalanta e Fiorentina in campionato, non era ancora lontanamente ipotizzabile... Eppure, con l'avvento di Claudio Ranieri, i giallorossi hanno cambiato marcia e, al momento, nell'infinito incastro di possibilità, potrebbero beffare i bianconeri in ben tre casi. Vediamo quali.