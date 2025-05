Tudor post Lazio, Kalulu ingenuo e le scuse: "Lo rifarei, ma ribadisco: la Juve è una grande squadra"

Tudor sui cambi di Adzic e Conceicao

Sui cambi, il tecnico risponde: "Li devo spiegare perché vengono fatti sempre per il bene della squadra. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. Ho tolto due ragazzi e ho chiesto subito scusa, non capita spesso e non mi piace ma serviva per i centimetri e per l'esperienza, ho fatto una scelta per la squadra, particolare, ma la rifarei perché penso sia stata giusta. Si va avanti". Su Vlahovic e Gatti: "A Gatti devo fare i complimenti, viene da una frattura e non si è praticamente mai allenato con la squadra, abbiamo pensato di portarlo per 5'-7' massimo. Ha stretto i denti, è entrato per l'altezza".