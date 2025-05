Kolo Muani: "Futuro? La Juventus è una famiglia, sono felice qui"

Lazio-Juventus 1-1, le parole di Kolo Muani

"Dobbiamo continuare a lavorare per le prossime partite, è stata una serata complicata". L'attaccante ex Psg ammette con non poca amarezza le difficoltà riscontrate durante la gara. E sul rosso a Kalulu? "Non ho parlato con lui, l’arbitro ha preso la sua decisione, ora dobbiamo pensare alla fine del campionato". Poi chiosa finale sul suo futuro alla Juve: "Se mi piacerebbe restare alla Juve? Sono molto felice qui, è una famiglia, vedremo cosa accadrà".

