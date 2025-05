Locatelli: "Alla Juve non esistono alibi. Siamo una squadra vera"

Un pareggio amaro per la Juventus che aveva gustato l'assalto al quarto posto, con l'espulsione di Kalulu e il pari di Vecino a far tornare i bianconeri con i piedi per terra. Contro la Lazio è stata una partita complicata , ma "da grande squadra", come ha commentato capitan Manuel Locatelli nella conferenza stampa post-partita.

Lazio-Juventus 1-1, le parole di Locatelli

"Oggi si è vista una squadra vera che voleva soffrire, queste sono le basi da cui ripartire per le ultime due partite. Non ho parlato con Pierre, è un ragazzo per bene e ha fatto un errore ma dobbiamo ripartire da questo spirito". Ha esordito così Locatelli, che sulla questione emergenza dopo l'espulsione di Kalulu e l'infortunio di Costa dichiara: "Nell'emergenza si gioca dove chiede il mister. Bisogna cercare di portare a casa la Champions League e fare il meglio in queste ultime due partite. Guarderemo la partita di lunedì, ma non possiamo sprecare energie in cose che non possiamo controllare". E aggiunge: "Queste partite si decidono sui dettagli, oggi c'è stato da difendere nel finale per l'emergenza e l'inferiorità numerica. Adesso il nostro focus sono le ultime due partite".

