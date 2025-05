È successo di nuovo, è la Juve della Marmotta! Kalulu e Castellanos...

C’è una corrente del tifo juventino (di correnti ne ha più dell’Oceano Pacifico e della Dc degli Anni 70 messi insieme) che sostiene la mozione del "fuori dalla Champions, anzi fuori da tutte le coppe! Venga Conte e ricostruiamo in stile 2011". Come tutte in tutte le stagioni storte che si rispettino, l’emotività prende sempre il sopravvento sulla razionalità. Ma, se non fosse per quella sciocchezzuola dei 100 milioni che ballano, forse c’è una scintilla di lucidità nel nichilismo bianconero del “fuori da tutto” , perché va bene la generosità di una squadra che sta sputando l’anima nella lotta alla Champions e di un allenatore che l’ha resuscitata dall’apatia, ma è importante che l’eventuale quarto posto non cancelli errori, limiti e omissioni, così che dirigenti, allenatori e giocatori scampino un sacrosanto mea culpa (...grandissima culpa).

Juve: la stagione della Marmotta

Ancora una volta, infatti, la Juventus è passata in vantaggio e si è fatta raggiungere. Sono 23 i punti persi così, in questo campionato. Un numero sgraziato nella sua enormità. Ancora una volta, la Juventus subisce un’espulsione (con il Var e dopo ne discutiamo, non è il nocciolo di questo discorso) e per ingenuità o nervosismo o tutti e due insieme un giocatore lascia in 10 la squadra (che poi va nel panico). Ancora una volta la Juventus perde i pezzi e, contro l’Udinese, dovrà affrontare l’ennesima emergenza generale, senza - tra gli altri - Thuram, Kalulu, Savona, Alberto Costa. Ancora una volta, la Juventus ha mostrato un carattere fragile e la cronica incapacità di reagire e gestire le situazioni difficili: una squadra priva di forza morale e leader in campo. Ancora una volta, la Juventus ha mostrato una carenza spaventosa di qualità tecnica in campo. Ancora una volta la Juventus ha pareggiato (la sedicesima X, più di ogni altra squadra in classifica) e si complica la vita per andare in Champions l’anno prossimo. Ancora una volta... La stagione della Juventus sembra il giorno della marmotta, gli errori si ripetono sempre uguali, nessuno li corregge, nessuno impara. E questo è gravissimo, perché significa stagione buttata. Comunque vada, Champions o non Champions, la Juventus dell’anno prossimo deve ricominciare da zero o quasi.

