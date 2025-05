Pagelle Juve: Kalulu shock, Gonzalez e Savona flop, sorpresa Costa

TORINO - Juve eroica ma non abbastanza per portare a casa la vittoria sul campo della Lazio, con lo 0-1 tenuto per 95 minuti e un pezzo, nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Kalulu al 60'. Il problema è proprio il pezzetto utile per arrivare all’ultimo istante del 97’. Mancano infatti 80 secondi di gioco quando Vecino spinge in rete una palla in mischia, dopo l’ennesimo cross, a gelare i bianconeri ormai pronti per salire in prima classe sul treno Champions: finisce 1-1. La Juve deve rimandare tutto agli ultimi 180 minuti di Serie A che potrebbero cambiare e non poco in base al risultato della Roma in casa dell’Atalanta. Queste le pagelle bianconere dopo la sfida. dell'Olimpico.