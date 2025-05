Adzic, il messaggio social post Lazio sorprende i tifosi Juve

Il pareggio per 1-1 sul campo della Lazio ha generato grande delusione in casa Juventus . I bianconeri erano infatti ad un passo da un risultato importantissimo in chiave Champions League , prima di essere raggiunti dal gol di Vecino al 96'. Un episodio che ha fatto aumentare l'insoddisfazione nell'ambiente bianconero, con anche il caso scoppiato per le sostituzioni di Adzic e Conceicao a pochi minuti dal loro ingresso in campo.

Juve, i messaggi social di Locatelli e Renato Veiga

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, ha analizzato così la prestazione della sua squadra con un chiaro riferimento all'obiettivo Champions League: "Partita intensa, su un campo difficile. Usciamo con un solo punto, ma con la consapevolezza di essere squadra. Due partite, un solo obiettivo: andiamo a prendercelo, insieme. Fino alla Fine". Anche Renato Veiga ha manifestato la sua delusione: "Gara dove abbiamo lottato fino alla fine, però non siamo riusciti ad ottenere il risultato. Guardiamo avanti. Fino Alla Fine".

Lazio-Juve, le parole di Adzic dopo la sostituzione

Vasilije Adzic ha poi voluto pubblicare un messaggio dopo il particolare episodio che l'ha visto coinvolto in Lazio-Juve. Il talento montenegrino è infatti stato sostituito dopo appena dieci minuti dal suo ingresso in campo, ricevendo le scuse di Igor Tudor nel post partita. Nostante questo il classe 2006 ha pubblicato un "Fino alla fine" su Instagram. Una scelta di non fare polemica che è stata apprezzata dai tifosi, che si sono anche scusati per l'episodio: "Mi scuso per Tudor, Forza Adzic" o ancora "Scusa per stasera a nome di tutta la Curva Sud. Ti vogliamo bene". Michele Di Gregorio ha invece scritto: "Ci dispiace non aver vinto. Non molliamo".