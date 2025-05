Udinese, due gialli pesanti: Runjaic dovrà fare a meno di loro contro la Juve

La Juventus non può più sbagliare. ll pari contro la Lazio sta stretto ai bianconeri che in attesa di scoprire il risultato di Atalanta-Roma , guardano già alla prossima di campionato. Nella penultima giornata la formazione di Igor Tudor , a dir poco rimaneggiata dopo l'espulsione di Kalulu , ospiterà l' Udinese . I friulani, caduti in casa contro il Monza , dovranno fare a meno di due giocatori chiave , un fattore che sorride alla Vecchia Signora.

Tudor, è emergenza Juve: il punto

Probabilmente si farebbe prima a fare la lista dei possibili presenti, salvo ulteriori sorprese, per Juventus-Udinese. Contro la Lazio i bianconeri hanno perso Pierre Kalulu per un rosso diretto (rischia fino a due giornate di squalifica), Alberto Costa per infortunio, Savona e Thuram che per somma di ammonizioni salteranno la prossima partita. A questi vanno aggiunti Lloyd Kelly e Andrea Cambiaso. Per il tecnico croato sarà una settimana all'insegna di riflessioni ed esperimenti tattici.

