Savona sul taccuino di Guardiola: quanto vuole la Juve e che succede con Cambiaso

Savona, la stessa risposta per Cambiaso

Servirà dunque una super proposta per strapparlo alla Juventus, che è un po’ la risposta ricevuta a gennaio dai Citizens per Cambiaso. Anche qui: Andrea non è certo scomparso dai radar del City, né le intenzioni sono diventate improvvisamente differenti. Semplicemente, è passato del tempo e sono passati più nomi e più valutazioni, con il finale di stagione dell’ex Genoa non proprio il miglior modo per irrobustire una candidatura. In attesa che i due rivedano il campo - Cambiaso out per infortunio, Nicolò sarà squalificato con l’Udinese -, le valutazioni sono chiaramente in corso. Sotto tutti i punti di vista.