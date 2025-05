La settimana enigmistica di Tudor: la Juve conta, formazione insolita

Con Tudor allo Stadium...

La Juventus con tanti cerotti e tre squalificati avrà un solo risultato a disposizione domenica, contro l’Udinese, per provare a continuare inseguire il 4° posto che regalerà l’accesso alla Champions League: vincere e aggiungere altri tre punti in classifica. Per poi andare a giocarsi il tutto per tutto nell’ultimissima giornata di campionato in cui se la dovrà vedere in casa del Venezia. Con i lagunari che potrebbero trovarsi nella condizione di affidarsi alle restanti e decisive carte per la salvezza. Da quando è arrivato Tudor sulla panchina precedentemente occupata da Motta la Juventus in casa ha giocato tre partite per altrettante vittorie: contro il Genoa (1-0 rete di Yildiz), contro il Lecce (2-1 reti di Koopmeiners e Yiliz) contro il Monza (2-0 gol di Nico Gonzalez e Kolo Muani).