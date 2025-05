Juve sprecona: ora per tornare padrona del proprio destino c'è il divano

Juve, quanti punti persi da situazione di vantaggio

Ma quella sul divano di casa, in bianconero, sarà anche una serata di riflessione. Sugli errori commessi, sui punti lasciati per strada: non pochi, nell’arco dell’intera stagione, al saldo delle tante difficoltà incontrate, a partire da un’emergenza infortuni che proprio in questo momento sta facendo pagare il suo prezzo più alto. Un dato piuttosto indicativo, in questo senso, è quello relativo ai punti dilapidati da una situazione di vantaggio: la Juventus ne ha visti evaporare ben 23, meno soltanto di Venezia (30) e Como (24). Certo, gli ultimi sono stati il frutto di una situazione del tutto contingente, con la squadra in inferiorità numerica per oltre mezz’ora, ma l’andamento non può essere casuale. Questa è infatti stata l’evoluzione dei tre scontri diretti in trasferta sotto la gestione Tudor, questo è stato il copione di tante e troppe partite con Motta. Per dieci volte i bianconeri sono andati in vantaggio e si sono fatti riprendere, mentre solo a Napoli il risultato è stato capovolto: sarebbe stato sufficiente riuscire a gestire il parziale in un paio di queste occasioni e adesso la classifica avrebbe tutto un altro aspetto.