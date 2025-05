"La Juve non ha più seguito quella strada. Tudor, la frase e il passo indietro"

La parola passa a Luca Marchegiani , che inizia ad analizzare la situazione Juve di Tudor, che appare diversa rispetto all'inizio: "Non c’è stato un cambio che ti fa dire ‘Vedo una squadra diversa’. Allora secondo me l’approccio è stato quello di avere un calcio diverso: un po’ più aggressivo, un po’ più diretto. Ma non è continuato su quella strada secondo me : vedere la Juventus di oggi rispetto alla prima partita col Genoa, non è una squadra che ha mantenuto…".

La questione della condizione fisica

Marchegiani prosegue: "Non lo so, ho sentito anche una frase di Tudor, che parla benissimo e non manca di rispetto a nessuno, che ha detto ‘Non sono riuscito a fare la preparazione’, come se la risposta fisica della squadra in questo momento non gli permetta di fare quel che lui vuole. È un mio pensiero, però ripeto ho avuto questa sensazione qua, che lui abbia voluto dare un tipo di atteggiamento alla squadra appena arrivato e che in questo momento ha fatto un mezzo passo indietro. La partita di Parma, ma anche la gestione della gara con la Lazio: è vero che l’espulsione l’ha determinata, ma non mi è sembrata così aggressiva".

