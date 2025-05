“I cambi di Tudor, Kalulu come Acerbi e la Juve di Motta senza Motta”

Il pareggio contro la Lazio ha lasciato la Juventus con l'amaro in bocca. Sono tanti i punti discussi nei momenti immediatamente seguenti alla partita. In particolare il dibattito si è intavolato sulle sostituzioni di Igor Tudor , che ha fatto rientrare, a pochi minuti dal loro ingresso, Adzic e Conceicao . A margine del programma televisivo "Pressing", dall'ex Mauro al telecronista Trevisani, le opinioni sono state diverse ed eterogenee.

Juve, le sostituzioni di Tudor: il commento di Mauro

“Non dirò mai che una sostituzione è un errore (intendendo un errore così incisivo da decidere la partita, ndr). Gatti sul gol della Lazio viene forse anche un po’ spinto e non prende la palla, quindi… Mi fa specie invece che Tudor abbia chiesto scusa ai giocatori: a quel punto mette lui il dubbio che siano stati degli errori. Invece ci sarà stato un altro motivo per cui li ha cambiati. Negli episodi della partita in sé non c’entra niente l’allenatore”. L'ex bianconero Massimo Mauro difende le scelte di Tudor, spiegando come abbia avuto le sue ragioni tattiche nel fare quelle scelte.

Più duro Riccardo Trevisani, che spiega come le problematiche viste con Thiago Motta siano ancora tutte lì: “Ero allo stadio, non c’era percezione che la Lazio avrebbe pareggiato questa partita, Kalulu ha fatto come Acerbi ma al contrario: ha completamente invertito una partita che in quel momento vedeva la Juventus in totale controllo. Dopodiché noto, con poca sorpresa e un po’ di piacere, che tutte le psicoproblematiche che aveva portato Thiago Motta alla Juventus ci sono anche senza Thiago Motta”.

