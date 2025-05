Il bivio Juventus, due vittorie e Champions o annus horribilis: dal 2011 non andava così male

L'annus horribilis della Juventus continua tra precarietà di classifica e situazione indisponibili, tra infortunati e squalificati, che mina ancor di più un finale di stagione molto delicato. Bisogna provare a salvare il salvabile cercando di centrare un piazzamento Champions che alla vigilia dell'annata doveva e poteva essere un risultato minimo e che invece, al netto di come si è evoluta la stagione e degli ultimi eventi, è diventato un'ancora di salvezza sia dal punto di vista sportivo sia finanziario. Non qualificarsi alla "grande coppa" vorrebbe dire perdere nuovamente introiti importanti come già accaduto nella stagione 2023/2024 quando i bianconeri pagarono dazio per la penalizzazione subita nel campionato precedente.

Juve, mai così male dal 2010-11

In attesa di capire cosa succederà in estate con tutta l'area sportiva sotto esame, dai dirigenti fino all'ultimo dei calciatori, si guarda alle gare con Udinese e Venezia con tanta perplessità: se la prima potrebbe essere la partita più semplice, in casa e contro una rivale che non ha nulla da chiedere al campionato, resta però da capire come affrontarla visto che l'emergenza organico richiederà qualche soluzione di ripiego. In settimana si proverà a recuperare Kelly e Cambiaso e si spera che Gatti possa avere un'autonomia maggiore dopo aver stretto i denti sabato scorso nel finale di gara con la Lazio. Sei punti nelle ultime due giornate permetterebbero di raggiungere quota 70 e fare tanto quanto fece la Juventus 2021/2022, ovvero quella della prima delle tre stagioni della gestione Allegri 2.0. Era da 14 anni che la Juventus non andava così male, ovvero da quando nell'annata 2010/2011 chiuse a quota 58 punti.