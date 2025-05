'Dream like Juventus Women': presentato all'Allianz il nuovo documentario

È stato presentato in anteprima questa sera all’Allianz Stadium 'Dream like Juventus Women', il nuovo Juventus Creator Lab Original, primo documentario long form prodotto da un club di calcio e distribuito in esclusiva su Tik Tok. Un progetto rivoluzionario che sviluppa uno storytelling di lunga durata mantenendo intatta la freschezza dell’approccio tipico della piattaforma. Il documentario sarà presto disponibile in esclusiva su TikTok, sul profilo @JuventusWomen. Con i suoi 54 minuti di emozioni vere, storie personali e immagini esclusive, l’Original - prodotto integralmente in formato orizzontale - rappresenta il culmine di una partnership sempre più ambiziosa tra Juventus e TikTok. La squadra femminile è arrivata a marzo 2024 su TikTok e ha saputo coinvolgere la community con contenuti esclusivi, il racconto del dietro le quinte e delle emozioni in campo e negli spogliatoi. TikTok e la sua community hanno accompagnato la crescita del profilo che ha raggiunto - in poco più di un anno - oltre 1,6 milioni di follower e più di 230 milioni di visualizzazioni, diventando un punto di riferimento per la narrazione calcistica al femminile.