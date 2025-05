23 punti buttati! Dall’esperienza al carattere: Juve, tutto quello che non va

Di fronte alla straripante vittoria all’esordio contro il Como , ci chiedevamo quale posto nel mondo spettasse a questa nuova Juventus di Thiago Motta. Nessun maldestro tentativo di emulazione nei confronti di un passato glorioso: il club è ripartito da zero con una rosa verde e promettente che potesse - nel giro di tre anni - costruire i presupposti per tornare competitivi in Italia e nel mondo. A nove mesi da quell’afosa serata di fine agosto, i bianconeri restano un punto interrogativo. Un collettivo di ragazzi dal potenziale inespresso, che non conosce ancora il suo reale valore, ma che ha bene in mente ciò che vuole diventare. Insomma, per dirla alla Zanotti - il frontman dei Pinguini tattici Nucleari - è la Juve dei “Giovani Wannabe”.

Juve, i punti persi da situazione di vantaggio

Basta analizzare la classifica di Serie A alla voce “punti persi da situazione di vantaggio” per certificare la parziale inconsistenza del gruppo squadra ereditato da Igor Tudor: la Juve ne ha visti evaporare ben 23. Solo Venezia e Como hanno fatto peggio (30 e 24 rispettivamente). Il pari al fotofinish contro la Lazio nel segno dell’ex nerazzurro Vecino, infatti, non è che l’ultimo di una lunga serie: in campionato la Juve per ben 10 volte è andata avanti nel parziale per poi farsi riacciuffare nei minuti finali. Se alcuni di questi pareggi - come quelli contro Inter, Atalanta e Fiorentina prima; Roma e Bologna poi - potevano essere quantomeno auspicabili, non si può dire lo stesso di quelli siglati con realtà oggi relegate nella parte più bassa della classifica... Gare indirizzate nel migliore dei modi, prima di fare i conti con una delle più ferree e ineluttabili leggi del calcio moderno: se non chiudi la partita, prima o poi, il gol lo prendi... È stato così a Lecce, forse il più brutto fra i match buttati via dai bianconeri, con Rebic a rispondere - a tempo scaduto - al gol del vantaggio di Cambiaso. Per non parlare delle sfide contro Cagliari, uscito indenne dalle mura dell’Allianz grazie al rigore trasformato da Marin al’88° minuto, Venezia e Torino.